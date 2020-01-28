"İbretle izliyoruz"

Başkan Mustafa Cengiz’den, F.Bahçe’nin bildirisine tepki

Galatasaray ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun görüşmeler sonucunda TAB Gıda ile en iyi şartlarda anlaşmaya vardıklarını dile getirerek, "5 yıllık anlaşmayla Galatasaray çok ciddi bir kaynak oluşturdu" diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin ertelenen Malatyaspor- Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine ise, "Şu an için buna girmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yardım kampanyası hareketi içindeyiz. Kamuoyu zaten neyin ne olduğunu görüyor. Biz de ibretle izliyoruz" diyerek konudan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

2.5 MİLYON TL BEKLENİYOR

Bünyesinde fast food zinciri Burger King'i bulunduran TAB Gıda ile yapılan 5 anlaşma gereği Galatasaray, her taraftarlar menüsünden 1.6 gelir elde edecek. Yıllık en az 2.5 milyon liralık bir gelir beklenirken TAB Gıda daha önce de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.