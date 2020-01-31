Galatasaray'dan Nzonzi açıklaması! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi feshedilen Steven Nzonzi için sezonun geri kalanında kendisine ve kulübüne herhangi bir ödeme yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fransız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.
Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."
RENNES NZONZI'Yİ AÇIKLADI
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nzonzi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
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