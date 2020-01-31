31 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Nzonzi açıklaması! Yeni takımı belli oldu

G.Saray'dan Nzonzi açıklaması! Yeni takımı belli oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi feshedilen için sezonun geri kalanında kendisine ve kulübüne herhangi bir ödeme yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fransız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı 'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini 'na () bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."

RENNES NZONZI'Yİ AÇIKLADI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nzonzi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.


G.Saray ayrılık açıklandı! Sözleşmesi feshedildi haberin devamı


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