28 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

3 maçta sıfır çekti

3 maçta sıfır çekti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.01.2020

 Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes Belhanda, ligin ikinci yarısında gözden düştü.

Lig'in ilk devresinde istenilen performansı veremeyen ve tribünlerle arası açılan Younes Belhanda, ligin ikinci yarısında gözden düştü. Emre Akbaba'nın geri dönüşü ile birlikte yedek kulübesine çekilen Faslı oyuncu, ligde sarı-kırmızılı takımın oynadığı son 3 maçta hiç süre alamadı. Yönetim, gözden düşen Faslı yıldıza takım arıyor. Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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