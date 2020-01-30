30 Ocak 2020, Perşembe
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Yönetimden Belhanda'ya: Kulübede paslanma
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Galatasaray'da herkes Emre Akbaba'yı hayranlıklar izliyor. Ancak öte tarafta Younes Belhanda problemi de olduğu yerde duruyor. Emre olduğu sürece forma şansı bulması zor görünen Faslı futbolcu, cazip teklifler gelmesine karşın Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Son olarak sarı-kırmızılı yöneticilerin, Belhanda ile görüşerek, "6 ay kulübede kalmanın sana da Galatasaray'a da bir faydası olmaz" uyarısı gitti. Şimdi futbolcunun vereceği yanıt bekleniyor.
ŞANS BULAMADI
Süper Lig'deki 13 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Belhanda, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu artık yol ayrımına geldi.
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