30 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Yönetimden Belhanda'ya: Kulübede paslanma

Yönetimden Belhanda'ya: Kulübede paslanma
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'da herkes Emre Akbaba'yı hayranlıklar izliyor. Ancak öte tarafta Younes problemi de olduğu yerde duruyor. Emre olduğu sürece forma şansı bulması zor görünen Faslı futbolcu, cazip teklifler gelmesine karşın Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Son olarak sarı-kırmızılı yöneticilerin, ile görüşerek, "6 ay kulübede kalmanın sana da 'a da bir faydası olmaz" uyarısı gitti. Şimdi futbolcunun vereceği yanıt bekleniyor.

ŞANS BULAMADI

'deki 13 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Belhanda, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu artık yol ayrımına geldi.

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