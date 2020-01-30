30 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Erkan Süer Galatasaray'da! Erkan Süer kimdir? kaç yaşında?

G.Saray'a sürpriz 10 numara! Resmi açıklama geldi...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

Devre arasına transferde hızlı giriş yapan 'da son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılardan kadrosuna sürpriz takviye geldi. 'da top koşturan 18 yaşındaki 'i kadrosuna kattı.

Boluspor'dan yapılan açılama şöyle;

"Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz 'in transferi konusunda ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz."

ERKAN SÜER KİMDİR?

2001 doğumlu Tokat doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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