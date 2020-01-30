Erkan Süer Galatasaray'da! Erkan Süer kimdir? kaç yaşında?

Devre arasına transferde hızlı giriş yapan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılardan kadrosuna sürpriz takviye geldi. Boluspor'da top koşturan 18 yaşındaki Erkan Süer'i kadrosuna kattı.

Boluspor'dan yapılan açılama şöyle;

"Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz."

ERKAN SÜER KİMDİR?

2001 doğumlu Tokat doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.