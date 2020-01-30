30 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da goller Adem Büyük'ten
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Radamel Falcao'nun yerine Adem Büyük'ye görev vermeyi planlıyor.
Galatasaray'da sol bekte olduğu gibi Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle ileri uçta da sorun yaşanıyor. Konyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu bu hafta yok. Florin Andone idmanlara başladı ama maç eksiği bulunuyor. Fatih Terim, Rumen oyuncuyu tam iyileşmeden riske etmek istemiyor. Tecrübeli hoca, Konyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve bir de gol atan Adem Büyük'ü bir kez daha forvette oynatmayı planlıyor. Son haft aların formda ismi Emre Akbaba da ona destek verecek.
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