Galatasaray'da goller Adem Büyük'ten

Galatasaray'da sol bekte olduğu gibi Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle ileri uçta da sorun yaşanıyor. Konyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu bu hafta yok. Florin Andone idmanlara başladı ama maç eksiği bulunuyor. Fatih Terim, Rumen oyuncuyu tam iyileşmeden riske etmek istemiyor. Tecrübeli hoca, Konyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve bir de gol atan Adem Büyük'ü bir kez daha forvette oynatmayı planlıyor. Son haft aların formda ismi Emre Akbaba da ona destek verecek.

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