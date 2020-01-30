30 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da goller Adem Büyük'ten

Goller Adem Büyük'ten
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Teknik Direktörü , 'in 19. haftasında oynanan İttifak Holding maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan 'nun yerine 'ye görev vermeyi planlıyor.

'da sol bekte olduğu gibi 'nun sakatlığı nedeniyle ileri uçta da sorun yaşanıyor. maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu bu hafta yok. idmanlara başladı ama maç eksiği bulunuyor. , Rumen oyuncuyu tam iyileşmeden riske etmek istemiyor. Tecrübeli hoca, Konyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve bir de gol atan 'ü bir kez daha forvette oynatmayı planlıyor. Son haft aların formda ismi Emre Akbaba da ona destek verecek.

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