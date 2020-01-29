29 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru ve Andone antrenmanda yer aldı

G.Saray'da çifte sevinç! Antrenmana çıktılar...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak 'da, sakatlığını atlatan forvet oyuncusu Florin ve Henry takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından antrenman görüntülerine yer verdi:

"Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı."

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