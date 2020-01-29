29 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Onyekuru ve Andone antrenmanda yer aldı
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020
Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray'da, sakatlığını atlatan forvet oyuncusu Florin Andone ve Henry Onyekuru takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından antrenman görüntülerine yer verdi:
"Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı."
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