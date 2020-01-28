28 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber!

G.Saray'a iki yıldızından kötü haber! F.Bahçe derbisinde...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

'de 19. haftada İttifak Holding karşısında deplasmanda 3-0 galip gelen , bu maçta iki oyuncusunu sakatlığa kurban etmişti. Sarı-kırmızılılardan ve açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılı takımda iki yıldız ismin de sağ uyluk kasında orta düzeyde zorlanma belirlendiği kaydedildi. Yeni Saracchi ilk 2 maçında 2 asist yaparken, Falcao ise son 3 maçında 4 gol atmıştı. Yıldız isimlerin en az 2 hafta oynayamayacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

" ile oynanan maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan 'nin ve 'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

Yıldız isimlerin en az 2 hafta oynayamayacağı ifade edilirken 23 Şubat'ta oynanacak olan derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Galatasaray'da çifte sakatlık şoku! haberin devamı

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