Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber!
Süper Lig'de 19. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında deplasmanda 3-0 galip gelen Galatasaray, bu maçta iki oyuncusunu sakatlığa kurban etmişti. Sarı-kırmızılılardan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi açıklaması geldi.
Sarı-kırmızılı takımda iki yıldız ismin de sağ uyluk kasında orta düzeyde zorlanma belirlendiği kaydedildi. Yeni transfer Saracchi ilk 2 maçında 2 asist yaparken, Falcao ise son 3 maçında 4 gol atmıştı. Yıldız isimlerin en az 2 hafta oynayamayacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."
Yıldız isimlerin en az 2 hafta oynayamayacağı ifade edilirken 23 Şubat'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.
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