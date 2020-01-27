27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

''Şampiyonluğun en büyük adayıyız''

''Şampiyonluğun en büyük adayıyız''
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Kaptan Muslera rakiplere gözdağı verdi. Uruguaylı, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesini sürdürecek" dedi.

Kaptan Muslera rakiplere gözdağı verdi. Uruguaylı, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesini sürdürecek" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!
Cimbom Konya'da şov yaptı! Cimbom Konya'da şov yaptı!
Galatasaray'da çifte sakatlık şoku! Galatasaray'da çifte sakatlık şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör