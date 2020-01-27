''Şampiyonluğun en büyük adayıyız''

Kaptan Muslera rakiplere gözdağı verdi. Uruguaylı, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesini sürdürecek" dedi.

Kaptan Muslera rakiplere gözdağı verdi. Uruguaylı, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesini sürdürecek" dedi.