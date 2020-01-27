27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mario Lemina haftaya cezalı

Mario Lemina haftaya cezalı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2020

63. dakikada gören Mario Lemina cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu haftaya Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'ndaki Kayseri maçında forma giyemeyecek. Lemina önceki kartları G.Antep, Başakşehir ve karşılaşmalarında görmüştü.

63. dakikada gören Mario Lemina cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu haftaya Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'ndaki Kayseri maçında forma giyemeyecek. Lemina önceki kartları G.Antep, Başakşehir ve karşılaşmalarında görmüştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!
Cimbom Konya'da şov yaptı! Cimbom Konya'da şov yaptı!
Galatasaray'da çifte sakatlık şoku! Galatasaray'da çifte sakatlık şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör