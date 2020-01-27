27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Raiola ile Empereur pazarlığı

Raiola ile Empereur pazarlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Verona'da forma giyen Alan Pereira Empereur'u gündemine aldı. direktörü Şükrü Hanedar'ın Empereur'un menajeri Raiola ile görüştüğü iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı, 4 maçta forma giydi.

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Verona'da forma giyen Alan Pereira Empereur'u gündemine aldı. direktörü Şükrü Hanedar'ın Empereur'un menajeri Raiola ile görüştüğü iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı, 4 maçta forma giydi.

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