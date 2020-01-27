27 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Emre Akbaba durmuyor

Emre Akbaba durmuyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Sarı-kırmızılılarda Emre rüzgarı esiyor... İki büyük sakatlık atlatan Emre Akbaba, üst üste üçüncü maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

8 ay süren sakatlığını atlattıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki deplasmanında formasına kavuşan Emre , golle dönmüştü. Geçtiğimiz hafta ligdeki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da şık bir şekilde fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcu Konya deplasmanında da ağları havalandırdı. 39'uncu dakikada sol kanattan Marcelo Saracchi'den pası alan Emre önce topu kontrol edip önünü boşalttı ardından kaleci Serkan Kırıntılı'yı mağlup etti. Falcao'nun arkasında 10 numaralı pozisyonda görev yapan Emre Akbaba, attığı goller kadar verdiği şık paslar, oyun yönlendirmeleri ve hücum presiyle alkış topladı. Sakatlanmadan önce milli takımın da gözdesi olan Emre Akbaba'nın EURO 2020'de yeniden milli takıma alınması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı! Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı!
Cimbom Konya'da şov yaptı! Cimbom Konya'da şov yaptı!
Galatasaray'da çifte sakatlık şoku! Galatasaray'da çifte sakatlık şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör