Falcao mercek altında
Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Antonio Queiroz kısa bir süre önce Falcao'suz oynamaya alışmaları yönünde bir açıklama yapmıştı.
Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Antonio Queiroz kısa bir süre önce Falcao'suz oynamaya alışmaları yönünde bir açıklama yapmıştı. Ancak Futbol Red, Falcao'nun iyileşmesi ve Galatasaray için yeniden önemli bir silah haline gelmesinin Quieroz'un dikkatini çektiğini yazdı. Milli takım scoutlarından birisinin Konyaspor'la oynanacak maçı yerinde takip etmek için Türkiye'de olacağını yazdı.
DİPNOT: Son olarak geçen yılın Haziran ayında Şili ile oynanan Copa America'nın çeyrek finalinde forma giyen Falcao, sonrasında oynanan 5 hazırlık maçında forma giymedi. Falcao'nun, Mart sonunda oynanacak Venezuela ve Şili maçlarının kadrosuna alınma ihtimali doğdu.
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