26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao mercek altında

Falcao mercek altında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Kolombiya Milli Takımı'nın Antonio Queiroz kısa bir süre önce 'suz oynamaya alışmaları yönünde bir açıklama yapmıştı.

Kolombiya Milli Takımı'nın Antonio Queiroz kısa bir süre önce 'suz oynamaya alışmaları yönünde bir açıklama yapmıştı. Ancak Red, Falcao'nun iyileşmesi ve Galatasaray için yeniden önemli bir silah haline gelmesinin Quieroz'un dikkatini çektiğini yazdı. Milli takım scoutlarından birisinin 'la oynanacak maçı yerinde takip etmek için Türkiye'de olacağını yazdı.

DİPNOT: Son olarak geçen yılın Haziran ayında Şili ile oynanan Copa America'nın çeyrek finalinde forma giyen Falcao, sonrasında oynanan 5 hazırlık maçında forma giymedi. Falcao'nun, Mart sonunda oynanacak Venezuela ve Şili maçlarının kadrosuna alınma ihtimali doğdu.

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