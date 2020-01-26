26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Kayseri maçında sahada

Kayseri maçında sahada
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konuşulan Florin Andone'nin iyileşmesi herkesi mutlu etti.

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konuşulan Florin Andone'nin iyileşmesi herkesi mutlu etti. Andone'in sadece maç kondisyonunun eksik olduğu Bartalli'nin ise gelecek hafta oynanacak maçına Rumen oyuncuyu hazırlamak için kolları sıvadığı bildirildi. Andone'nin Kayserispor maçının kadrosunda olup, duruma göre forma bile giyebileceği belirtiliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş! Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş!
Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama
G.Saray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok "G.Saray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör