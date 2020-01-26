26 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Lyanco için rakip çıktı

Lyanco için rakip çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2020

İtalyanlardan, stoper arayan Galatasaray için sürpriz Lyanco iddiası gelmişti. ise Lyanco için Galatasaray'ın karşısına Wolfsburg'tan sonra Bologna'nın da çıktığı haberi yapıldı.

İtalyanlardan, stoper arayan Galatasaray için sürpriz Lyanco iddiası gelmişti. ise Lyanco için Galatasaray'ın karşısına Wolfsburg'tan sonra Bologna'nın da çıktığı haberi yapıldı. Torino'nun SPAL'dan Kevin Bonifazi'yi transfer etmesinden sonra Başkan Urbano Cairo'nun görüşmeleri sıklaştırdığı belirtildi. 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi 3 takım içinde 'en iyi teklifi verene' göndermeye sıcak baktığı haberi yapıldı.
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