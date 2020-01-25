25 Ocak 2020, Cumartesi
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Paqueta’ya PSG talip
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Sarı-kırmızılılar ile ismi geçen Lucas Paqueta'ya Fransız devi Paris Saint Germain talip oldu. AC Milan'ın geçen sezon devre arasında 38.5 milyon euro ödeyerek Flamengo'dan transfer ettiği 22 yaşındaki maestro bu sezon 15 maçta forma giymişti.
Sarı-kırmızılılar ile ismi geçen Lucas Paqueta'ya Fransız devi Paris Saint Germain talip oldu. AC Milan'ın geçen sezon devre arasında 38.5 milyon euro ödeyerek Flamengo'dan transfer ettiği 22 yaşındaki maestro bu sezon 15 maçta forma giymişti. 1 asist yaparak beklentilerden uzak kalan Paqueta'nın menajeri birkaç kulüple görüştüğünü ifade etti. Oyuncunun PSG'ye yakın olduğu belirtildi. Öte yandan Brezilyalı yıldız, son olarak Brescia maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
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