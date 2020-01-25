25 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Hazırlıklar devam etti

Hazırlıklar devam etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Galatasaray, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, 'ndaki Rizespor sınavında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise çift kale oynadı. Takımın Konya yolculuğu bugün.
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