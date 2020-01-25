25 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Andone başladı

Andone başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Öte yandan dün sabah gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen Florin Andone'nin de katıldığı bildirildi.

Öte yandan dün sabah gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen Florin Andone'nin de katıldığı bildirildi. Tecrübeli forvetin salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptığı kaydedildi. Andone'nin gelecek hafta toplu çalışmalara başlaması bekleniyor.
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