Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu açıklandı! 4 isim kafilede yok

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Konya kafilesi açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Steven Nzonzi, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nagatomo kafileye alınmadı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray kafilesi, yarın saat 19.00'da başlayacak olan Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Konya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın İH Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina