25 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Süper Lig'in 19'uncu haftasında 'un konuğu olacak , bu maç için 'ya geldi. Sarı- kırmızı kafileyi, havalimanında taraftar coşkuyla karşıladı.

, 'in 19'uncu hafta maçında yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ile karşılacak. Galatasaray kafilesi özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Taraftarlar teknik direktör ve sarı-kırmızılı oyuncuları havalimanında coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

", Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."

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