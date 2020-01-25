Galatasaray'a yeni muhafız! Marcao'nun yanına Lyanco geliyor

Galatasaray, İtalya pazarında stoper arayışlarını sürdürürken gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Sampdoria'dan Murillo ile anlaşmış fakat Kolombiyalı stoper İspanya'ya gitmek istediği için Celta Vigo'ya imza atmıştı.

İtalya basını, Cimbom'un bu kez başka bir İtalyan ekibi olan Torino'dan Lyanco'yu istediğini duyurdu. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapılacak.