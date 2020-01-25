25 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a yeni muhafız! Marcao'nun yanına Lyanco geliyor

Galatasaray, İtalya pazarında stoper arayışlarını sürdürürken gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Sampdoria'dan Murillo ile anlaşmış fakat Kolombiyalı stoper İspanya'ya gitmek istediği için Celta Vigo'ya imza atmıştı.

Galatasaray'a yeni muhafız!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2020

İtalya basını, Cimbom'un bu kez başka bir İtalyan ekibi olan Torino'dan Lyanco'yu istediğini duyurdu. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapılacak.

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