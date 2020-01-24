24 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Yunus’a son talip St. Etienne

Yunus’a son talip St. Etienne
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2020

İsmi Belçika kulüpleriyle anılan Yunus Akgün'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi.

İsmi Belçika kulüpleriyle anılan Yunus Akgün'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro önerildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların ise bir sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini eklemek istediği belirtildi. Pazarlıklar sürüyor.

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