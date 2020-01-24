Süper Mario!

Adem ve Oğulcan’ın penaltıdan attığı gollerle skor ilk maçta olduğu gibi 1-1’e gelirken Mario Lemina dengeyi bozan ve Cimbom’u üst tura taşıyan isim oldu

Galatasaray Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 mağlup ederek Çeyrek Finale adını yazdırdı. Taraftarlarının desteği altında maça çıkan Galatasaray maça hızlı başlayan taraftı. Fatih Terim as-yedek karışımı bir kadro sahaya sürerken 13. dakikada Cimbom'un yeni transferi Sekidika gole yaklaşan isimdi. Ancak Tarık'a takıldı. 16'da Ömer penaltı bekledi, hakem devam ettirdi. 28'de Sekidika bu kez dokunamadı. 31'de Taylan'ın şutu yine Tarık'ta kaldı.

ALEMİN KRALI!

İkinci yarıda Galatasaray büyük tehlike atlattı. Şener, Samidio'nun kaleye giden vuruşunu çıkaran isimdi. 58. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a bakıp Sasse'nin elle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Adem topu ağlara bıraktı: 1-0. 77'de Oğulcan penaltıdan skora denge getirirken eşitliği bozan Mariao Lemina'ydı. Hafta içinde bir gece kulübünde sabahlaması ve bir muhabirin fotoğraf makinesini kırmasıyla büyük eleştiri alan Gabonlu yıldız, attığı golle hem kendisini affettirdi hem de takımına turu getirdi.