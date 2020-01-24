Penaltıya bakamadı
Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonu ile dikkat çeken Lemina, heyecandan Adem Büyük'ün penaltı vuruşunu seyredemedi.
Maçın başarılı isimleri arasında yer alan ve konsantrasyonu ile dikkat çeken Lemina, heyecandan Adem Büyük'ün penaltı vuruşunu seyredemedi. Kaleye sırtını dönen Gabon'lu futbolcu, Adem'in golü yapmasıyla büyük sevinç yaşadı. 82. dakikada da attığı golle maça damga vurdu.
SATIN ALMA BEDELİ 16 MİLYON EURO
Attığı golle Cimbom'a turu getiren ve taraftarların sevgilisi olan Mario Lemina, Southampton'dan 1 yıllığına kiralandı. İngiliz ekibine 1 milyon euro geçici transfer ücreti ödenirken Galatasaray'ın 30 Haziran 2020 tarihine kadar da 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Taraftarlar Lemina'nın mutlaka alınmasını istiyor.
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