24 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Kadro değişti

Kadro değişti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı. Tecrübeli hoca ligdeki Denizlispor mücadelesinde yer alan Linnes, Marcao, Lemina ve Ömer Bayram'ı korurken 7 ismi değiştirdi. Okan, Ahmet Çalık, Şener, Taylan, Sekidika, Belhanda ve Adem şans bulan futbolcular oldu.

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