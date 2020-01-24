Kadro değişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı. Tecrübeli hoca ligdeki Denizlispor mücadelesinde yer alan Linnes, Marcao, Lemina ve Ömer Bayram'ı korurken 7 ismi değiştirdi. Okan, Ahmet Çalık, Şener, Taylan, Sekidika, Belhanda ve Adem şans bulan futbolcular oldu.