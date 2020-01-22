Arda Turan restleşmesi
ultrAslan’ın desteği tepkileri de beraberinde getirdi.
Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında görüş ayrılığına yol açan Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi taraftarları da böldü. Son olarak ultrAslan, yaptığı paylaşımda, "Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" diyerek Arda'ya yeşil ışık yaktı. Yıldız oyuncu da "Çocukluk aşkımsın" yazarak memnuniyetini dile getirdi. Ancak bu durum ultrAslan gibi düşünmeyenleri harekete geçirdi. Arda'nın dönüşüne karşı çıkanlar "#Arda- Turanıİstemiyoruz' hashtag'ı altında binlerce tweet attı.
NEDEN İSTEMİYORLAR?
Terim'in, "İkinci şansı hak ediyor" sözlerinin ardından Arda konusu yeniden açıldı. Ancak taraftarların bir kısmı, prim skandalını yazan gazeteciye saldırması, Başakşehir'e gelmeden önce Galatasaray'ın teklifini 'komik' diye geri çevirmesi, 33 yaşında olması, formsuzluğu, özel hayatında yaşadığı fırtınalar nedeniyle Arda'nın dönüşüne karşı çıkıyor.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Terim, yönetim kurulu toplantısına katıldı. Yarım saat yöneticilerle görüşen tecrübeli hocanın Arda konusunda da bu kez fikrini beyan etmiş olabileceği yorumları yapıldı.
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