21 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Sekidika da sınıfı geçti

Sekidika da sınıfı geçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Denizlispor karşısında 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Sekidika, kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.

Denizlispor karşısında 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Sekidika, kısa sürede göze girdi. Uzatmalarla birlikte 9 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 5 kez topla buluştu. Yüzde 66.7 pas yüzdesi yakalayan genç futbolcunun 1 orta denemesi ise başarısızdı. Sekidika girdiği 3 ikili mücadelenin ise hepsini kazandı.

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