21 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Falcao döndü!

Falcao döndü!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , form tutmaya başladı. Son 2 Süper Lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra futboluyla da kalitesini ortaya koymaya başladı. İleride basan ve arkadaşlarına alan açan 33 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , form tutmaya başladı. Son 2 Süper Lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra futboluyla da kalitesini ortaya koymaya başladı. İleride basan ve arkadaşlarına alan açan 33 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor.

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