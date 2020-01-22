22 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Foyth’u veto etti

Foyth’u veto etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti. Mourinho geldiğinden beri sadece 46 dakika oynayabilen genç oyuncu için Galatasaray'n ideal bir seçenek olduğu konuşuldu. Ancak Terim'in Foyth'u veto ettiği, 187'lik Arjantinli stoper için herhangi bir görüşmenin yapılmadığı bildirildi.

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