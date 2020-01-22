22 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Foyth’u veto etti
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti. Mourinho geldiğinden beri sadece 46 dakika oynayabilen genç oyuncu için Galatasaray'n ideal bir seçenek olduğu konuşuldu. Ancak Terim'in Foyth'u veto ettiği, 187'lik Arjantinli stoper için herhangi bir görüşmenin yapılmadığı bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...