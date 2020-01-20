20 Ocak 2020, Pazartesi
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2016-17’den sonra ilk kez
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Galatasaray, ayrıca ligde 3 sezon sonra TT Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 2016-17 sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı.
Galatasaray, ayrıca ligde 3 sezon sonra TT Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 2016-17 sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı. Söz konusu sezonun 6. haftasında 16.00'da başlayan karşılaşmada Antalya'yı 3-1 yenen G.Saray, 34. haftada da saat 17.00'deki müsabakada Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.
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