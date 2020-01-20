20 Ocak 2020, Pazartesi
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Yenı fenomen
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Cimbom’un yeni transferi Saracchi ilk maçında etkili futbolu ve asisti ile Denizlispor maçına damga vurdu.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, Denizlispor karşısındaki futbolu ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarıkırmızılı ekibin, Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Uruguaylı futbolcu, dün akşam ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Nagatomo'yu taca çıkaran Saracchi, 40 yıllık Galatasaraylı gibi mücadele etti ve ilk maçta kalitesini gösterdi. İleri geri çalışan genç futbolcu, 26. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golün asistini yaparak skora katkı yapmayı da ihmal etmedi. Taraftarları mest eden Saracchi karşılaşma sonunda forma şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi ve kendisine güvenen Fatih Terim'e teşekkür etti. Forma şansı buldukça daha da iyi olacağının altını çizen Saracchi, Galatasaray'da kendisini iyi hissettiğini ve takıma faydalı olmak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
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