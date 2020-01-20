20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Hep destek tam destek

Hep destek tam destek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Yaklaşık 33 bin G.Saraylı, ’ı yalnız bırakmadı Soğuk havaya rağmen stada koşup takımı ateşledi.

GALATASARAY taraftarı ikinci yarının ilk maçında 'ı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 33 bin sarı-kırmızılı futbolsever, TT Stadı'na gelerek soğk havaya rağmen takımlarını destekledi. Öte yandan 22 gün sonra kendi evindi maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör , tribünlerden büyük destek gördü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Terim buna alkışla karşılık verdi.
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