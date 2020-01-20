20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Seri: Yüzde 100 oynamadık!

Seri: Yüzde 100 oynamadık!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Michael Seri, karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. "Sahada maçı istediğimizi gösterdik.

Michael Seri, karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. "Sahada maçı istediğimizi gösterdik. Sahada yüzde 100 değildik ancak yüzde 100 olacağız ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz" diyen Fildişi sahilli oyuncu kendi performansıyla ilgili ise şunları söyledi: Başarılı olmak için haftanın her günü çalışıyorum.
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