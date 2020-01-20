20 Ocak 2020, Pazartesi
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Seri: Yüzde 100 oynamadık!
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Michael Seri, Denizlispor karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. "Sahada maçı istediğimizi gösterdik.
Michael Seri, Denizlispor karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. "Sahada maçı istediğimizi gösterdik. Sahada yüzde 100 değildik ancak yüzde 100 olacağız ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz" diyen Fildişi sahilli oyuncu kendi performansıyla ilgili ise şunları söyledi: Başarılı olmak için haftanın her günü çalışıyorum.
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