20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru tribünden izledi

Onyekuru tribünden izledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Aslan'ın yeni transferlerinden Henry Onyekuru rahatsızlığı sebebiyle Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Aslan'ın yeni transferlerinden Henry Onyekuru rahatsızlığı sebebiyle Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Nijeryalı futbolcu dinlenme iznine rağmen dünkü maçı Türk Telekom'da tribünden takip etmeyi tercih etti.
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