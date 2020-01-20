20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Konya maçında yok

Konya maçında yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Galatasaray defansının başarılı ismi Marcao, Denizlispor karşılaşmasının başlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray defansının başarılı ismi Marcao, Denizlispor karşılaşmasının başlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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