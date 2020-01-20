Galatasaray kupa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ikinci yarısını galibiyetle başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalara tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Emre Akbaba, Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferide karşı karşıya gelen iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Napoli forması giyen yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu. Son dakika transfer haberleri...