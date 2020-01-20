20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray kupa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray kupa maçına odaklandı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

, Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki idmanda, 'de dün akşam oynanan Yukatel Denizlispor maçında tam süre alan oyuncular, salonda core ve yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular, salondaki core ve kuvvet çalışmasının ardından koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. Daha sonra sınırlı alanda pas ve baskı oyunları üzerinde durulurken antrenmanın devam eden bölümünde hedefe yönelik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde ise çift kale oyun oynanan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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