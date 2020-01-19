19 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Vicdanlı olun korkmayın!

Vicdanlı olun korkmayın!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Hakemlerden doğru ve dürüst davranmasını isteyen Galatasaray Başkanı, “Rize maçında yüreğim burkuldu. Göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Vicdanlı olun ve gördüğünüzü çalın” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1-1 sona eren maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni üyeler için düzenlenen berat töreni sonrası soruları yanıtlayan Cengiz, kupa maçındaki hakem kararlarıyla ilgili, "Çaykur Rizespor maçında yüreğim burkuldu. Göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Vicdanlı olun. Korkmayın. Gördüğünüzü çalın. Doğru ve dürüst olun. Adalet dağıtmayın. 'Birine penaltı verdim, diğerine de vereyim', 'Birine sarı kart verdim, ikinciyi vermeyeyim' gibi bir düzenin içine girerseniz, o işin içinden çıkamayız" diye konuştu.

BASİRETLERİ BAĞLANIYOR
Maçı yöneten 'ya tepki gösteren ve Basireti bağlanan hakemler istemediklerini kaydeden Başkan Cengiz sözlerine şöyle devam etti: 'Fair', bu anlamda Türkçe'ye eksik çevrilmiştir. '' demek sadece adil değil, mert ve doğru oyun demektir. Hakemi aldatmaya yönelik hiçbir hareketi kendi takımımdan da olsa onaylamıyorum. Çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler ligde problem yaratır. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun () çok dikkatli olmasını ve yanlış yapanı affetmemesini istiyorum.

Ç.RİZE MAÇINDA NE OLDU?
Rize'de oynanan kupa mücadelesinde Halis Özkahya, VAR incelemesinin ardından 'faul' olduğu gerekçesi ile Adem Büyük'ün attığı golü iptal etmişti. Bu karara sinirlenen Terim maç sonunu beklemeden soyunma odasının yolunu tutmuş ve Özkahya büyük eleştiri almıştı. 1-1 sona eren karşılaşmada ayrıca ceza sahası içinde yerde kalan Emre Akbaba da penaltı beklemişti.

ARDA'NIN A'SI GÜNDEME GELMEDİ
'ın Galatasaray'a transferi hakkında çıkan haberlere de yanıt veren Mustafa Cengiz, "Fatih hoca ile 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sosyal medya üzerinden Arda Turan'ı işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmemiş bir konuda ahkam kesmeyiz" şeklinde konuştu.

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