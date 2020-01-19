19 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Stopere yeni aday Foyth

Stopere yeni aday Foyth
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Galatasaray'da stoper arayışları sürerken bu kez rota İngiltere'ye çevrildi. Sarıkırmızıların, Tottenham forması giyen Juan Foyth için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da stoper arayışları sürerken bu kez rota İngiltere'ye çevrildi. Sarıkırmızıların, Tottenham forması giyen Juan Foyth için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi. Sağ bekte de görev yapabilen 22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Tottenham'da forma giyen Victor Wanyama da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Mourinho ile yakın arkadaşlığı bulunan Terim'in de iki oyuncunun kiralanması için devrede olduğu öğrenildi.
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