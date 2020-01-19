Stopere yeni aday Foyth

Galatasaray'da stoper arayışları sürerken bu kez rota İngiltere'ye çevrildi. Sarıkırmızıların, Tottenham forması giyen Juan Foyth için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

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Galatasaray'da stoper arayışları sürerken bu kez rota İngiltere'ye çevrildi. Sarıkırmızıların, Tottenham forması giyen Juan Foyth için nabız yoklamaya başladığı ifade edildi. Sağ bekte de görev yapabilen 22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Tottenham'da forma giyen Victor Wanyama da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Mourinho ile yakın arkadaşlığı bulunan Terim'in de iki oyuncunun kiralanması için devrede olduğu öğrenildi.