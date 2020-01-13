13 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Emre Taşdemir Kayserispor yolcusu

G.Saray'da flaş ayrılık! Geçen yıl gelmişti...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 13.01.2020

'a geçtiğimiz sene devre arası döneminde katılan Taşdemir, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. Genç sol bekin ekiplerinden Hes Kablo 'la anlaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ın kadrosuna katılan Taşdemir veda etmeye hazırlanıyor.

Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında Emre'nin bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı. , 'e talip olurken iki kulübün kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Kariyerine Turan Spor ve Osmanlıspor altyapılarında başlayan Emre Taşdemir, 2019'un ocak ayında Bursaspor U21 takımında Galatasaray'a bedelsiz olarak olmuştu. Sol bek mevkisinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.

Seri Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı haberin devamı
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