Emre Taşdemir Kayserispor yolcusu

Galatasaray'a geçtiğimiz sene devre arası transfer döneminde katılan Emre Taşdemir, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. Genç sol bekin Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'la anlaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katılan Emre Taşdemir veda etmeye hazırlanıyor.

Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında Emre'nin bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı. Kayserispor, Emre Taşdemir'e talip olurken iki kulübün kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Kariyerine Turan Spor ve Osmanlıspor altyapılarında başlayan Emre Taşdemir, 2019'un ocak ayında Bursaspor U21 takımında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Sol bek mevkisinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.