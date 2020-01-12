12 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı...

Galatasaray'da sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.01.2020

, sezonun ikinci yarısına hazırlıklarına 'da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda antrenmana 2 yıldız katılmazken, bir futbolcu da 'yla girdiği ikili mücadelede sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından, yarı sahada üç ekip halinde tek kale hücum ve kanat organizasyonu çalıştı.

İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.

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Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan ve Jean Michael Seri katılmadı. ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan , sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.

Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü.

Yeni transfer Jesse Sekidika antrenman sonrasında yardımcı antrenör gözetiminde ekstra çalışma yaptı.

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