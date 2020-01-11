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Galatasaray Babel'i KAP'a bildirdi
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020
Galatasaray, Ryan Babel'in 1 milyon 550 bin Euro karşılığı sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı
Galatasaray, Ryan Babel transferini açıkladı. Sezon başında Fulham'dan bonservis bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı.
✘✘✗…🖋— AFC Ajax (@AFCAjax) January 11, 2020
Here to write the third chapter. #BackToTheFuture pic.twitter.com/4vC2OT6VfH
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.
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