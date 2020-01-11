11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Babel'i KAP'a bildirdi

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

, 'in 1 milyon 550 bin Euro karşılığı sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı

, transferini açıkladı. Sezon başında Fulham'dan bonservis bedelsiz olarak edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı.

Babel'den gönderme!

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.

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