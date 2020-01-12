12 Ocak 2020, Pazar
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İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:
Herkesten sakındığımız Henry Onyekuru sıtma olmuş.
Kimi çok sevsek hep kursağımızda kalıyor.
Arkadaşlar aramızda doktor var mı? Bu Onyekuru'nun Sıtma olayı nedir?
Monaco nasıl bir beddua ettiyse Falcao 2 ay sakat kaldı hâla toparlayamadı, Onyekuru sıtma oldu.
Onyekuru'ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve adaletin bu mu dünya demek istiyorum.
Kimin gözü kaldı acaba!
Peki Nijeryalı oyuncunun hangi maçları kaçıracağı sorusu var.
HANGİ MAÇLARDA YOK?
Henry Onyekuru, Türkiye Kupası'ndan oynanacak iki Çaykur Rizespor maçının yanı sıra ligde oynanacak Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak. En iyi ihtimalle Kasımpaşa maçında sahada olacak. Bu da 5 maç da olmaması anlamına geliyor.
Aranızda doktor var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Cimbom'un 6 aylığına Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun sıtma olduğunun açıklanması Galatasaraylı taraftarları oldukça üzdü.
Cimbom'un 6 aylığına Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun sıtma olduğunun açıklanması Galatasaraylı taraftarları oldukça üzdü. Tatil için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan genç futbolcunun iyileşmesinin en az bir ayı bulacağı ortaya çıktı. Bu durum Onyekuru'ya yeniden kavuşmak isteyen taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratırken sosyal medya mesajlarına da yansıdı.
İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:
Herkesten sakındığımız Henry Onyekuru sıtma olmuş.
Kimi çok sevsek hep kursağımızda kalıyor.
Arkadaşlar aramızda doktor var mı? Bu Onyekuru'nun Sıtma olayı nedir?
Monaco nasıl bir beddua ettiyse Falcao 2 ay sakat kaldı hâla toparlayamadı, Onyekuru sıtma oldu.
Onyekuru'ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve adaletin bu mu dünya demek istiyorum.
Kimin gözü kaldı acaba!
Peki Nijeryalı oyuncunun hangi maçları kaçıracağı sorusu var.
HANGİ MAÇLARDA YOK?
Henry Onyekuru, Türkiye Kupası'ndan oynanacak iki Çaykur Rizespor maçının yanı sıra ligde oynanacak Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak. En iyi ihtimalle Kasımpaşa maçında sahada olacak. Bu da 5 maç da olmaması anlamına geliyor.
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