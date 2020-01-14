14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Yeni isimler kupada yok

Yeni isimler kupada yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi, yabancı kontenjanı dolu olduğu için ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.

Cimbom'un devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi, yabancı kontenjanı dolu olduğu için ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek. Henüz lisansları çıkmayan bu isimler, Mariano Filho ve Yuto Nagatomo'nun takımdan ayrılmasını bekliyor.

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