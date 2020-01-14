Galatasaray'da Linnes ve Emre sahada

Galatasaray, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. TFF'den lisansları çıkarılan Martin Linnes ve Emre Akbaba, Karadeniz ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.

Galatasaray, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. TFF'den lisansları çıkarılan Martin Linnes ve Emre Akbaba, Karadeniz ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.