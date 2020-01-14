14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Linnes ve Emre sahada

Linnes ve Emre sahada
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Galatasaray, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. 'den lisansları çıkarılan Martin Linnes ve Emre , Karadeniz ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.

Galatasaray, Rizespor'a karşı kadro eksikliğini içeriden çözecek. 'den lisansları çıkarılan Martin Linnes ve Emre , Karadeniz ekibine karşı ter dökecek. Özellikle Emre Akbaba için bu maç farklı bir önem taşıyor. Ayağı geçen sene burada kırılmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika...
Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör