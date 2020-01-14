Kamp bitti rota Rize

Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve Adana Demirspor ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve Adana Demirspor ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Cimbom'un kampı bugün sona eriyor. Galatasaray, öğleden sonra Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor mücadelesi için bu şehre uçacak.