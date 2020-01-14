14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Kamp bitti rota Rize

Kamp bitti rota Rize
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray, devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar kamp boyunca Altay ve ile iki özel maç oynadı. Bunları 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Cimbom'un kampı bugün sona eriyor. Galatasaray, öğleden sonra 'nda karşılaşacağı mücadelesi için bu şehre uçacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika...
Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör