14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Sekidika sürprizi

Sekidika sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör 'in 'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör 'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.

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