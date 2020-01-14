Sekidika sürprizi

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.