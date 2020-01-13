13 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı , sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferler 'yu ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı , sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri 'yu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi 'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.

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