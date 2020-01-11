11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ferguson istedi ama alamadı

Ferguson istedi ama alamadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın Manchester United'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte FOTOMAÇ farkıyla, Jesse Sekidika'nın bilinmeyenleri...

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın Manchester United'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Genç futbolcu, henüz 17 yaşındayken Stoke City ve Manchester United'ın dikkatini çekti. Özellikle ondaki ışığı fark etti ve almak istedi. Fakat İngiltere İçişleri Bakanlığı çalışma izni vermeyince transfer suya düştü. Sekidika 2014'de Portekiz'de amatör bir takıma idmanlara başladı. Orada tarafından keşfedildi ve Türkiye'ye ulaşan macerası da başlamış oldu.

Eskişehir'de 29 maçta 14 gol atıp, 3 de asist yapan Nijeryalı'nın sarı-kırmızılı forma altındaki performansı merak ediliyor.

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