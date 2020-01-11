11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ön liberoya yerli isim

Terim'in gözü Okay'da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Galatasaray'da ön libero konusunda da araştırmalar devam ederken yerli isimlere ağırlık veren 'in üzerinde en fazla durduğu isim 'dan ...

Galatasaray'da ön libero konusunda da araştırmalar devam ederken yerli isimlere ağırlık veren 'in üzerinde en fazla durduğu isim 'dan ... Ancak Göztepe'den Alparslan ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ve Eskişehirspor'dan da dikkatle izlenen isimler. Okay için bir süredir şartlar zorlansa da Terim'in Sekidika transferinde olduğu gibi Oğulcan ya da Mehmet'le bir risk daha alabileceği konuşuluyor.

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