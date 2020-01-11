11 Ocak 2020, Cumartesi
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Ön liberoya yerli isim
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Galatasaray'da ön libero konusunda da araştırmalar devam ederken yerli isimlere ağırlık veren Fatih Terim'in üzerinde en fazla durduğu isim Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu...
Galatasaray'da ön libero konusunda da araştırmalar devam ederken yerli isimlere ağırlık veren Fatih Terim'in üzerinde en fazla durduğu isim Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu... Ancak Göztepe'den Alparslan ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan da dikkatle izlenen isimler. Okay için bir süredir şartlar zorlansa da Terim'in Sekidika transferinde olduğu gibi Oğulcan ya da Mehmet'le bir risk daha alabileceği konuşuluyor.
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