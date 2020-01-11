11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yabancısı sayısı 17 oldu

Yabancısı sayısı 17 oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Sekidika'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Sekidika'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Cimbom'da sakatlığı bulunan Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak. Mariano ve Nagatomo ile fesih görüşmeleri sürüyor. Nzonzi ve Andone'nun da durumu sallantıda... 5 oyuncu giderse kontenjan 12'ye düşecek ve kadroda büyük bir rahatlama olacak.

İŞTE O İSİMLER:

Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone
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