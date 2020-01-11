11 Ocak 2020, Cumartesi
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İŞTE O İSİMLER:
Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone
Yabancısı sayısı 17 oldu
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Sekidika'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Sekidika'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Cimbom'da sakatlığı bulunan Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak. Mariano ve Nagatomo ile fesih görüşmeleri sürüyor. Nzonzi ve Andone'nun da durumu sallantıda... 5 oyuncu giderse kontenjan 12'ye düşecek ve kadroda büyük bir rahatlama olacak.
İŞTE O İSİMLER:
Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone
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